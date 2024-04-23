2024-04-23 18:30:07 - المصدر: منصة إيشان

طالب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بإجراء تحقيق دولي في المقابر الجماعية المكتشفة في مجمع “الشفاء” ومجمع “ناصر”، واصفا تدمير أكبر مجمعين طبيين في قطاع غزة بالـ”مرعب”. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إنه “يشعر بالذعر” من تدمير المستشفيين والتقارير عن وجود مقابر جماعية فيهما، مشددا على […]

ظهرت المقالة جثث مقيّدة.. غزة تغص بالمقابر الجماعية والأمم المتحدة تطالب بتحقيق دولي أولاً على Eishan.