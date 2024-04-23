وزير النقل يصدر عدة توجيهات تتعلق بالخدمات في مطاري بغداد والبصرة

2024-04-23 19:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأصدر وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الثلاثاء، عدة توجيهات لإدارة المطارات والملاحة الجوية تتعلق بالخدمات المقدمة في مطاري بغداد والبصرة.وذكر المكتب الإعلامي لوزارة النقل في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، وجه إدارة المطارات والملاحة الجوية بإيجاد حلول عاجلة وسريعة لكافة المشكلات والعقبات التي قد تعرقل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين في مطاري بغداد والبصرة الدوليين"، مشددا على الاعتناء بالخدمات وتقديم التسهيلات كافة للمسافرين".وأضاف، أن "السعداوي أوعز بتوفير وسائل نقل لذوي الإعاقة داخل مطار البصرة وإعادة تأهيل السوق الحرة في المطار وفق الأطر القانونية والإدارية وبما ينسجم مع المصلحة العامة"، منبها، أن "وزير النقل وجه أيضا بدراسة مقترح الاستغناء عن بعض الإجراءات الأمنية في المطارين وتخفيف القيود لضمان انسيابية حركة السفر، بالتنسيق مع أمن المطارات والجهات المتخصصة وذات العلاقة".وأكد السعداوي- وفقا للبيان- أنه "سيجري إخضاع كوادر المطارات إلى دورات تدريبية تتلاءم والمعايير الدولية لقطاع الطيران"، مشيرا، إلى أن "الوزارة ستوفر تاكسي خاصا بمطار البصرة بعد استكمال الدراسة"، مبينا، أن "التوجيهات تضمنت إعادة دراسة عدد من العقود الخاصة بالمطارات والنظر في جدواها وأهميتها للصالح العام"، مشدداً على أن تكون جميع التعاقدات منسجمة مع العمل والمواصفات العالمية".