2024-04-23 19:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقد مع شركة سعودية لتنفيذ مشروع تصنيع منظومات الري الحديثة.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أن "إبرام العقد جاء بتوجيه وإشراف مباشر من وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، لتطبيق خطط الوزارة المرسومة في ضوء محاور البرنامج الحكومي الخاصة بدعم القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج الوطني".وأشار البيان، الى أن "العقد يقضي بإنشاء مشروع متكامل لإنتاج منظومات الري الحديثة بطاقة (1500) مرشة سنويا وبوجبتي عمل يوميا، ماسيسهم في دعم قطاع الزراعة وتحسين كفاءة استهلاك المياه وينعكس على رفع كفاءة الموارد المائية للبلد، اضافة الى المساهمة في مكافحة التصحر وتحسين البيئة".وتابع، أن "المشروع يهدف ايضا الى نقل المعرفة والخبرة الصناعية، وتوطين صناعة أجهزة الري ومعالجة ندرة المياه، فضلا عن تعظيم الموارد المالية وتشغيل الأيدي العاملة".