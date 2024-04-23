شرطة الطاقة: لم نسجل أي خروقات ضد أنابيب النفط خلال العام الحالي

2024-04-23 19:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأعلنت المديرية العامة لشرطة الطاقة، اليوم الثلاثاء، انخفاض عمليات تهريب النفط، وفيما كشفت عن إحصائية منذ بداية العام الحالي لعمليات الضبط، أكدت عدم تسجيل أي خروقات ضد أنابيب النفط خلال العام الحالي.وقال مدير عام مديرية شرطة الطاقة، اللواء ظافر الحسيني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المديرية تمكنت خلال الفترة من 1-1-2024 الى 23-4-2024 من ضبظ 226 عجلة و 23 وكرا، و226 متهما بعمليات تهريب وسرقة النفط".وأضاف، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتهمين وأحيلوا للقضاء".وأشار، إلى أن "كميات الوقود المصادرة خلال الفترة المذكورة بلغت 5 ملايين لتر"، موضحا، أن "المديرية حدت من عمليات التهريب بنسبة 98 بالمئة، فيما لم نسجل أي خروقات أو سرقات تستهدف الأنابيب النفطية إطلاقاً".