استجابة لمخاطبة المندلاوي.. الداخلية ترفع التجميد والترقين عن قيود المواطنين من المكون الفيلي

2024-04-23 19:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن المكتب الإعلامي رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، استجابة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لمخاطبة المندلاوي، التي طالب فيها برفع التجميد والترقين عن قيود المواطنين العراقيين من ابناء المكون الفيلي، لإزالة الآثار السيئة التي اتخذها النظام السابق بحق الفيليين.ووجه مكتب وزير الداخلية بالتعميم على كافة دوائر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، برفع إشارة التجميد او الترقين عن قيود المواطنين العراقيين من المكون الفيلي، والتي وضعت بإيعاز من مديرية شؤون الأحوال المدنية – قسم الأجانب، وإعادة تلك القيود الى وضعها القانوني السابق، وإلغاء التعليمات كافة التي تتعارض مع تنفيذ قرار مجلس الوزراء – الأمانة العامة المرقم (2402) بعد التأكد من مشروعية تلك القيود في سجلاتهم.