الدولار ينخفض في بغداد

2024-04-23 19:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

انخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار، مساء اليوم الثلاثاء، (23 نيسان 2024)، في بغداد والمحافظات.

وسجل سعر الصرف صباح اليوم ارتفاعاً حيث بلغ 148250 ديناراً للمائة دولار.

وهذه قائمة مسائية لأسعار الصرف في بغداد والمحافظات، (البيع):

بغداد = 146,600 دينار للمائة دولار

أربيل= 146,850 دينار

بصرة = 147,150 ديناراً

النجف= 147,100 دينار

نينوى= 147,000 دينار

كركوك= 147,050 ديناراً

سليمانية= 147,050 ديناراً

يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 ديناراً.