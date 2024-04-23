الدولار ينخفض في بغداد
2024-04-23 19:18:05 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم- بغداد
انخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار، مساء اليوم الثلاثاء، (23 نيسان 2024)، في بغداد والمحافظات.
وسجل سعر الصرف صباح اليوم ارتفاعاً حيث بلغ 148250 ديناراً للمائة دولار.
وهذه قائمة مسائية لأسعار الصرف في بغداد والمحافظات، (البيع):
بغداد = 146,600 دينار للمائة دولار
أربيل= 146,850 دينار
بصرة = 147,150 ديناراً
النجف= 147,100 دينار
نينوى= 147,000 دينار
كركوك= 147,050 ديناراً
سليمانية= 147,050 ديناراً
يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 ديناراً.