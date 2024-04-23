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الدولار ينخفض في بغداد

الدولار ينخفض في بغداد
الدولار ينخفض في بغداد
2024-04-23 19:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

انخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار، مساء اليوم الثلاثاء، (23 نيسان 2024)، في بغداد والمحافظات.

وسجل سعر الصرف صباح اليوم ارتفاعاً حيث بلغ 148250 ديناراً للمائة دولار.

وهذه قائمة مسائية لأسعار الصرف في بغداد والمحافظات، (البيع):

بغداد =    146,600 دينار للمائة دولار

أربيل=     146,850 دينار 

بصرة =    147,150 ديناراً 

النجف=     147,100  دينار

نينوى=   147,000  دينار

كركوك=  147,050 ديناراً

سليمانية= 147,050 ديناراً

يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 ديناراً.

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