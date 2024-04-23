الأعرجي يبحث التطورات الأمنية في المنطقة مع نظيره الإيراني

2024-04-23 19:24:02 - المصدر: واع

بغداد- واعبحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، آخر التطورات الأمنية في المنطقة، مع أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمد يان.وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أنه "التقى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، وعلى هامش الاجتماع الدولي الثاني عشر لكبار المسؤولين عن قضايا الأمن، والمنعقد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمد يان".وأضاف، أنه "تناول اللقاء ،بحث آخر التطورات الأمنية في المنطقة، وسبل تمتين علاقات التعاون بين بغداد وطهران، لاسيما في مجالات الأمن والاستخبارات وضبط الحدود ومكافحة الإرهاب والمخدرات".وشدد الأعرجي خلال اللقاء، بحسب البيان على "أهمية تكاتف المجتمع الدولي بوجه التحديات التي تواجهها المنطقة، للحيلولة دون تفاقم الأزمات والصراعات وتداعياتها على مجمل الأوضاع في المنطقة".