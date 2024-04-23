مستشار خامنئي: وحشية الصهاينة طالت دولا أخرى بالمنطقة منها العراق

2024-04-23 19:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

قال مستشار المرشد الإيراني وأمين المجلس الأعلى للامن القومي الإيراني اللواء علي أكبر أحمديان، لنظيره العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، (23 نيسان 2024)، أن العراق انضم إلى الدول المحتجة على وحشية إسرائيل.

والتقى أحمديان والأعرجي في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية على هامش اجتماع لكبار المسؤولين الأمنيين لدول البريكس، بحسب الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا".

وقال اللواء أحمديان "يبدو أن وحشية الكيان الصهيوني المتزايدة طالت دولا أخرى في المنطقة، وأن العراق أضيف أيضا إلى قائمة الدول المحتجة على وحشية الصهاينة".

وقالت وكالة أنباء "نور نيوز" التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني أن الاجتماع بين أحمديان وقاسم الأعرجي، تضمن مراجعة تنفيذ الاتفاقية الأمنية، وعقد اجتماع للجنة الفرعية والعليا في أقرب وقت ممكن.

وفي هذا اللقاء، اعتبر الأعرجي، علاقات العراق مع إيران استراتيجية، مشدداً على مضي الحكومة بتنفيذ قرار البرلمان العراقي بطرد قوات التحالف العسكرية.

كما ثمن الأعرجي، دور إيران في ضمان أمن المنطقة وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

ووصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى مطار بولكوفا في سان بطرسبرغ ظهر اليوم (الثلاثاء) بهدف المشاركة في قمة الأمن الدولي الثانية عشرة لروسيا واجتماع أمناء مجلس الأمن القومي لدول البريكس.

وتنعقد القمة الأمنية الروسية السنوية، التي تستضيفها إحدى المدن الروسية كل عام، بمبادرة من روسيا وبهدف مواجهة أحادية الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، في مجال الأمن الدولي.