وثيقة: الغاء امر تحويل افواج شرطة ذي قار الى قوات شرطة اتحادية

شبكة أخبار الناصرية:وزارة الداخلية تصدر أمرا اداريا بإلغاء تحويل افواج طوارئ محافظة ذي قار إلى قيادة الشرطة الاتحادية.وذكرت وثيقة اطلعت شبكة أخبار الناصرية على نسخة منها أنه استنادا لصلاحية المخولة لوزير الداخلية بموجب أحكام المادة 4 من قانون وزارة الداخلية لعام 2016، واحكام المادة 2 من قانون استحداث التشكيلات الادارية...

