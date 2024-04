محافظ ذي قار يبحث مع وزير التربية مشكلة الابنية المدرسية المتلكئة واستحداث اقسام جديدة

2024-04-23 19:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: التقى محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي اليوم الثلاثاء بوزير التربية نامس الجبوري، وناقش المشاريع التربوية في المحافظة ووضع الخطط الاستراتيجية لمعالجة المشاكل ووضع الحلول المناسبة عبر التعاون المشترك. وأكد الابراهيمي في بيان له تابعته شبكة أخبار الناصرية أنه تمت مناقشة المسارات التربوية والمنجزات المتحققة ضمن البرنامج الحكومي،...

