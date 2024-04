لحماية الطرق من الحمولات الزائدة.. ذي قار تعلن قرب تشغيل محطة وزن البطحاء

2024-04-23 19:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أكد مدير الطرق والجسور في ذي قار عادل عبد الأمير الخفاجي، اليوم الثلاثاء، ان محطة وزن البطحاء للمركبات سيتم العمل لها بعد التشغيل التجريبي.وقال الخفاجي في حديث لـ”شبكة اخبار الناصرية”، إن “محطة وزن المركبات البطحاء يتم العمل بها قريبا بعد إتمام التشغيل التجريبي لها”.وأضاف، ان “فائدة هذه المحطة...

