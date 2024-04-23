2024-04-23 19:42:07 - المصدر: منصة إيشان

تشير توقعات المتنبئين الجويين، إلى أن العراق سيشهد في نهاية شهر نيسان الحالي، أمطاراً، وحالة ربيعية تمتّد لغاية شهر أيار المقبل. وكتب المتنبئ الجوي صادق عطية، منشوراً تابعته “إيشان”: “نتابع حالة جوية ربيعية تبدأ نهاية الشهر الحالي ، وتستمر بداية الشهر المقبل”. وأضاف، أن “هناك فترات من الغزارة فيها أمر وارد لكن تحديد المناطق المشمولة […]

ظهرت المقالة العراق يودّع نيسان بأمطار.. متنبئ جوي: سنشهد حالة ربيعية تستمر لغاية أيار المقبل أولاً على Eishan.