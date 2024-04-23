2024-04-23 19:42:07 - المصدر: منصة إيشان

منذ أن طرح زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تسمية بديلة وراية جديدة، لتياره، ليكون التيار الشيعي الوطني، براية مختلفة، والأوساط السياسية والإعلامية مشغولة بما يحضر له الصدر، قابلة خصومه من مختلف الاتجاهات. ومنذ اعتزاله العمل السياسي، هيكل الصدر العديد من المؤسسات والمكاتب التابعة له، كما أنه عمل على توطيد علاقة قادة تياره وأعضاء الكتلة الصدرية […]

ظهرت المقالة الصدر والتحولات الجذرية.. حربٌ نفسية واستعداد للانقضاض على الخصوم أولاً على Eishan.