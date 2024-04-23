جهاز مكافحة الإرهاب يقرر إطفاء القروض والسلف التي بذمة شهدائه

2024-04-23 20:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قرر جهاز مكافحة الإرهاب، الثلاثاء، إطفاء القروض والسلف التي بذمة شهدائه، فيما و جهز دعوة إلى ذويهم. وقال الجهاز في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إنه على ذوي شهداء جهازنا الذين في ذمة شهدائهم حصرا قروض أو سلف من المصارف الحكومية ولم يتم تسديدها، مراجعة قسم التقاعد الخاص بالجهاز خلال مدة 15 يوما للفترة من 24 نيسان ولغاية 8 أيار 2024. وأضاف، أن ذلك يهدف للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لغرض إطفاء القروض والسلف التي بذمتهم تخليدا لتضحياتهم، مشددا على، ضرورة جلب ما يؤيد قيمة المبلغ المتبقي بذمة الشهيد مع اسم المصرف ورقم المصرف ورقم الفرع المقترض منه.