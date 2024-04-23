غازبروم ترسل أول شحنة من الغاز المسال إلى آسيا هذا العام عبر أفريقيا

2024-04-23 20:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ذكرت بيانات لمجموعة بورصات لندن أن شركة غازبروم الروسية أرسلت أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا هذا العام من مصفاة بورتوفايا الواقعة على بحر البلطيق باستخدام الطريق حول الطرف الجنوبي للقارة الأفريقية لتجنب البحر الأحمر. وجرى تحميل ناقلة الغاز الطبيعي المسال بسكوف في بورتوفايا في الثامن من نيسان وهي حالياً في البحر قبالة جمهورية الكونغو في غرب أفريقيا. ولكن وجهتها غير معروفة. في مطلع هذا الشهر، أظهرت حسابات رويترز أن متوسط إمدادات الغاز الطبيعي اليومية من شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم إلى أوروبا ارتفعت 4.5 في آذار، مقارنة بمستويات فبراير شباط ،وبنحو 26 مقارنة على أساس سنوي. وأرسلت غازبروم العام الماضي ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال من بورتوفايا باتجاه آسيا، ذهبت جميعها إلى الصين، ومرت اثنتان منها عبر قناة السويس وواحدة عبر طريق بحر الشمال بالقطب الشمالي. واضطر منتجو الوقود حول العالم، ومنهم روسيا، إلى تغيير مسار شحنات الوقود المتجهة إلى آسيا والإبحار حول أفريقيا لتجنب هجمات حركة الحوثي اليمنية، وذلك على الرغم من أن قناة السويس هي أقصر طريق بحري بين أوروبا وآسيا. وقبل تصاعد التوتر في البحر الأحمر، كانت قناة السويس هي المسار المفضل لروسيا لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا خلال أشهر الشتاء التي تشهد إغلاق طريق بحر الشمال. ومنذ كانون الثاني، تغير مسار شحنات الغاز الروسي إلى آسيا من مصفاة يامال للغاز المسال التابعة لشركة نوفاتك وأصبحت تبحر حول أفريقيا لتجنب البحر الأحمر.