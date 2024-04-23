جهاز مكافحة الإرهاب يوجه دعوة لذوي الشهداء بشأن القروض والسلف

2024-04-23 20:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء (23 نيسان 2024)، دعوة لذوي الشهداء من منتسبي الجهاز بشأن القروض والسلف من المصارف الحكومية.

وقال الجهاز في بيان، تلقته "بغداد اليوم": "ندعو ذوي شهداء جهازنا الذين في ذمة شهدائهم حصرا قروضا او سلفا من المصارف الحكومية ولم يتم تسديدها إلى مراجعة قسم التقاعد في جهازنا خلال مدة (15) يوما من تاريخ نشر الإعلان للفترة من(24 نيسان ولغاية 8 أيار 2024) ليتسنى لنا التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لغرض إطفاء القروض والسلف التي بذمتهم تخليدا لتضحياتهم".

واضاف: "يجب استصحاب ما يؤيد قيمة المبلغ المتبقي بذمة الشهيد مع اسم المصرف ورقم المصرف ورقم الفرع المقترض منه".