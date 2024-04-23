بسبب الأداء "السلبي".. إدارة دهوك تعاقب لاعبيها بغرامات مالية

2024-04-23 20:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي دهوك الرياضي، يوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات مالية على لاعبيّ فريقها الكروي بسبب أدائهم السلبي في آخر مباراتين بدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وقال سكرتير النادي جاسم حاجي، لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة اجتمعت اليوم لمناقشة وضع الفريق واتخذت قراراً بفرض غرامة مالية بنسبة 15% من عقود جميع اللاعبين والكادر الفني".

وأضاف أن "الفريق قدم أداءً مخيباً للآمال على أرضه حيث انتهت مباراته أمام نفط الوسط بالتعادل بهدفين لكل منهما"، مشيراً إلى أن "الإدارة ستراجع نتائج الفريق في المباريات المقبلة ومن الممكن رفع العقوبة المالية في حال تحسن أداء الفريق وتحقيق نتائج إيجابية في البطولة".