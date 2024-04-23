لجنة إعادة النازحين تعلن عودة 350 عائلة الى ناحية يثرب

2024-04-23 20:36:01 - المصدر: واع

صلاح الدين- واع - فليح العبيديأعلنت لجنة إعادة النازحين، اليوم الثلاثاء، عودة 350 عائلة إلى ناحية يثرب جنوبي صلاح الدين، فيما حدد عضو مجلس النواب عن المحافظة محمد البلداوي، أهم الركائز التي سهلت عودة الأسر.وأكد رئيس لجنة إعادة النازحين جنوب محافظة صلاح الدين منصور عويد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعد قرار الحكومة بإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية وإغلاق المخيمات في 30 تموز المقبل، وجدنا أن هنالك إقبالا كبيرا لدى جميع النازحين في إقليم كردستان بالعودة"، لافتا الى أن "أكثر من 350 عائلة عادت حتى هذه اللحظة إلى منطقة يثرب ومناطق جنوب المحافظة"، لافتا الى ان "هذه الأسر توزعت على منطقتين هي منطقة قناة 34 والساتر الترابي".وذكر أن "الأسبوع القادم سيشهد اعادة 400 أسرة أخرى، ليصل أعداد العائدين 2500 عائلة إلى مناطقها في جنوب المحافظة وتحديدا أطراف الدجيل وناحية يثرب".بدوره أكد النائب محمد البلداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): "ضمن الجهود الرامية إلى الأمن والاستقرار وإعادة النازحين إلى مناطق جنوب محافظة صلاح الدين في ناحية يثرب، أجرينا جولة إلى الدوائر المؤسسات الحكومية وبرفقة مدير الناحية ولواء 41 من الحشد الشعبي"، مبينا ان "الجهود مستمرة لإعادة النازحين إلى هذه المناطق منذ عدة أسابيع".وتابع أن "أعدادا كبيرة من العوائل التي كانت خارج المحافظة توافدت للعودة بعد إكمال إجراءاتها في عمليات التدقيق الأمني"، لافتا إلى أن "جهوداً كبيرة أمنت هذه المنطقة مع تقديم الخدمات إضافة الى وجود مستوى عال من تعاون المواطنين وإصرارهم على عودة الحياة إلى هذه المناطق وتعاون أبناء العشائر لحل أغلب النزاعات والخلافات في المنطقة، مما ساهم بشكل كبير إلى عودة العوائل".وذكر أن "من أهم الركائز الأساسية لعملية استتباب الأمن هو تعاون المواطنين من أبناء المنطقة مع الحشد الشعبي في لواء 41، وكذلك أيضاً مع رئيس الوحدة الإدارية والعاملين في الدوائر والمؤسسات".