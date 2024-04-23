التعليم: مؤشرات إيجابية للأسبوع الأول من تغيير توقيتات الدوام الرسمي

2024-04-23 20:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تسجيلها مؤشرات إيجابية للأسبوع الأول من تغيير توقيتات الدوام الرسمي.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "التقييم مستمر لتثبيت الملاحظات بشأن قرار تغيير دوام الجامعات، ومؤشرات الأسبوع الأول من تغيير توقيتات الدوام الرسمي كانت إيجابية.وأضاف، أن "الوزارة ملتزمة بتنفيذ التوقيتات الجديدة وتكييف أوضاع العاملين بمؤسساتها".

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