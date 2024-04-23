السيد الحكيم لمحافظ ذي قار: ضرورة النهوض بالواقع الخدمي واستثمار الموارد لخدمة المحافظة

2024-04-23 20:40:02 - المصدر: الفرات نيوز

استمعنا من محافظ ذي قار الأستاذ مرتضى الإبراهيمي إلى تفصيل عن الفرص والتحديات والخطط الخدمية للمحافظة، وشددنا على ضرورة النهوض بالواقع الخدمي واستثمار الموارد المالية والبشرية المتوفرة لخدمة أبناء ذي قار، كما أكدنا أهمية تكامل العمل مع مجلس المحافظة، والتنسيق مع الوزارات لحسم مشاريعها هناك، وضرورة أن تنسجم هذه المشاريع مع إمكانات المحافظة الصناعية والزراعية والسياحية، وشددنا أيضا على ضرورة التواصل مع الكفاءات واساتذة الجامعات وشيوخ العشائر والوجهاء وإشراكهم في إعمار المحافظة.