شركة هونغ يوان دينجلي للطاقة الجديدة بالصين تحضر القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي

2024-04-23 21:07:59 - المصدر: هونغ يوان

رئيسة شركة هنغيوان دونغلي للطاقة الجديدة "شيان شياو لي" توقع العقد في القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبو ظبي

في الفترة من 15 إلى 20 أبريل لعام 2024، شارك ممثلون عن حكومة مقاطعة قانسو الصينية وحكومة بلدية جيوتشيوان في القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبو ظبي، كما زاروا مدينة دبي والمملكة العربية السعودية. وأثناء هذه الفترة، وقعت شركة قانسو هينجيوان دونجلي للطاقة الجديدة المحدودة اتفاقيات شراء الطاقة الشمسية مع العديد من المشترين الدوليين، مما فتح قنوات مبيعات دولية جديدة لمؤسسات الطاقة الكهروضوئية الجديدة في الصين.

وحضر رئيس مقاطعة قانسو ورئيس بلدية جيوتشيوان حفل التوقيع في دبي. وقالت السيدة "شيان شياو" لي رئيسة شركة قانسو هينجيوان دونجلي للطاقة الجديدة المحدودة في حفل التوقيع أن الهدف الإنمائي للشركة هو "الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة والازدهار معًا"، و"التكنولوجيا والجودة أولويتنا الأولى" هو المعيار الذي تلتزم به شركة هينجيوان دونجلي في استكشاف الأسواق المحلية والدولية.

حفل توقيع شركة هنغيوان دونغلي للطاقة الجديدة في القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي

استجابت شركة قانسو هينجيوان دونجلي للطاقة الجديدة المحدودة لدعوة الصين الإستراتيجية بشأن "ذروة وحيادية الكربون". يغطي المشروع الاستثماري لقاعدة الوحدات الكهروضوئية بقدرة 6 جيجاوات في مدينة جيوتشيوان مساحة 152mu، باستثمار يُقدر بحوالي 4 مليارات يوان صيني (حوالي 553 مليون دولار أمريكي)، اكتمل منه خط إنتاج بقدرة 2.4 جيجاوات ووضعه قيد التشغيل حاليًا، أما خطوط الإنتاج المتبقية فمازالت قيد الإنشاء. وتخطط الشركة للاستثمار في مشروع إضافي لقاعدة بطاريات عالية الكفاءة بقدرة 5 جيجاوات، ويُغطي مساحة تبلغ حوالي 240mu وباستثمارٍ يبلغ حوالي 4 مليارات يوان صيني (حوالي 553 مليون دولار أمريكي). من أجل تشكيل سلسلة صناعية مكتملة لتصنيع معدات الطاقة الجديدة في هينجيوان وبناء مجمع تجريبي لصناعة معدات الطاقة الجديدة، تُخطط الشركة لبناء مصنع للعاكسات ومصنع للأقواس الكهروضوئية ومصنع للأسلاك والكابلات في مرحلة لاحقة لتغطي مساحة تبلغ حوالي 160mu وباستثمار يُقدر بحوالي 2 مليار يوان.

تركز وحدة هينجيوان الكهروضوئية على إنتاج الطاقة العالية وعلى الموثوقية القصوى، وتلتزم بتقليل التكلفة الإجمالية للنظام وتحسين دخل المستثمرين، وتعتمد أحدث معدات خط الإنتاج الذكي عالية الكفاءة لتلبية المواصفات المختلفة للمنتجات مثل 182 و210. وقد أنشأت تعاونًا متعمقًا مع العديد من الشركات المعروفة في الداخل والخارج لتعزيز البحث والتطوير وتطبيق تقنيات الطاقة الجديدة بشكلٍ مشترك. وعلاوةً على كل ذلك، فقد أنشأت معهد أبحاث تكنولوجيا الطاقة الجديدة في جيوتشيوان بمقاطعة قانسو بقيادة فريق من الخبراء الوطنيين والأكاديميين من الصين، مع التركيز على الاستثمار في مجال البحث والتطوير لتقنيات الطاقة الجديدة؛ مما سيضمن التحديث المستمر وتكرير التقنيات الصناعية للمؤسسات، وكذلك تعزيز التطور السريع لصناعات الطاقة الجديدة في المناطق المحلية وكذلك الغربية.

خط إنتاج الطاقة الجديد هنغيوان دونغلي في مدينة جي إيوكوان في الصين

ذاك هو نتاج الرؤية التنموية لشركة قانسو هينجيوان دونجلي للطاقة الجديدة المحدودة في مجال الطاقة الكهروضوئية الجديدة، الواقع مقرها في الجزء الغربي من الصين والتي تخدم البلاد بأكملها، وتواجه آسيا الوسطى وحتى السوق العالمية.