نقابة الفنانين العراقيين توجه عقوبة الانذار لـ "الفنانة" عايدة الغريب

2024-04-23 21:24:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قررت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الثلاثاء، (23 نيسان 2024)، معاقبة الفنانة عايدة الغريب بعقوبة الانذار.

وجاء في قرار للنقابة، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وإستناداً إلى المادة الثانية والعشرين من قانون نقابة الفنانين العراقيين المرقم 129 لسنة 1969 المعدل واستناداً للصلاحيات المخولة لنا تقرر معاقبة الفنانة (عايدة غريب جبار قهرمان الجباري) المعروفة بالإسم الفني (عايدة الغريب) بعقوبة الإنذار لسوء سلوكها وتصرفها بتصريحات مسيئة تمس هيبة الدولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بالصوت والصورة".

وأكد انه "وفي حالة تكرار الإساءة ستكون العقوبة أشد".