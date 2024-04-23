الزوراء يهزم نفط البصرة بثلاثية نظيفة في دوري نجوم العراق

2024-04-23 21:30:03 - المصدر: واع

بغداد- واعتمكن فريق الزوراء بكرة القدم، اليوم الثلاثاء، من التغلب على نفط البصرة بثلاثة أهدف مقابل لاشيء في الجولة الـ23 من دوري نجوم العراق.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع):بأن" فريق النورس حقق فوزا كبيرا على نظيره نفط البصرة بثلاثة أهداف مقابل لاشيء ضمن الجولة الـ23 من دوري نجوم العراق".وأضاف، أن" المحترف كرستوفر جون سجل الهدف الاول في الدقيقة 42، وأضاف حسن عبد الكريم الهدف الثاني في دقيقة 69، فيما أحرز مراد محمد الهدف الثالث دقيقة 92".