رئيس اللجنة الأولمبية يوجه بتذليل الصعوبات المعترضة لعمل مركز التسوية

2024-04-23 21:30:03 - المصدر: واع

بغداد- واعزار رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، اليوم الثلاثاء، مركز التسوية والتحكيم الرياضي في مقره بالعاصمة بغداد، فيما وجه بتذليل الصعوبات المعترضة لعمل المركز.وذكرت اللجنة الأولمبية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "مفتن اجتمع مع رئيس مجلس الإدارة القاضي محمد علي محمود نديم ورئيس المركز زيد فارس آل سلمان".وقال الأمين العام للجنة الأولمبية هيثم عبد الحميد، بحسب البيان: إن "الجانبين تدارسا بشكل مفصل عمل مركز التسوية والتحكيم الرياضي، بحسب الدعوة الموجهة من قبل مجلس القضاء الأعلى من أجل إيجاد الحلول لجميع المعوقات التي تعرض مسيرة المركز وتقوض عمله".وأضاف عبد الحميد، أن "مفتن قدّم، خلال الاجتماع، نص الرسالة الموجهة من اللجنة الأولمبية الدولية الى مركز التسوية والتحكيم الرياضي، والتي تتضمن، وحسب المادة 42 من النظام الداخلي، الاعتراف باستقلالية وعمل المركز الذي يمثل الجهة الوحيدة المسؤولة عن فض النزاعات بين المؤسسات الرياضية في العراق والبت في القضايا المتعلقة بها"، متابعاً أن "الرؤى كانت متوحدة بين الأطراف جميعها خلال الاجتماع، بما يخص آلية ومنهاج عمل المركز والأطر القانونية المعمول به".وذكر أن "رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية استمع باستفاضة كبيرة لطروحات وأفكار القاضي محمد علي محمود نديم وزيد فارس آل سلمان، كما وجه رئيس اللجنة الأولمبية بتذليل جميع الصعوبات التي تعترض عمل مركز التسوية في الفترة المقبلة".وأشار عبد الحميد إلى أنه "رافق مفتن في زيارته، الأمين العام هيثم عبد الحميد، والأمين المالي سرمد عبد الإله، ومدير الأمانة المالية أحمد صبري"، منوها بأن "مركز التسوية والتحكيم الرياضي أُسس وفقاً لقانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية 29 المادة 16، وتعد خطوة تأسيس المركز علامة مضيئة ومشرقة في تأريخ الحركة الرياضية في العراق".