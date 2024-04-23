وزير ليبي: نستهدف زيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا

2024-04-23 21:32:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال وزير النفط والغاز الليبي المكلف، خليفة عبد الصادق، إن بلاده تستهدف زيادة إنتاجها من النفط إلى 1.4 مليون برميل يوميا بنهاية 2024، من 1.2 مليون برميل حاليا، وذلك وفق خطة طموحة أعلنتها المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، والتي تستمر لمدة 3 سنوات. وأضاف عبد الصادق في مقابلة مع سكاي نيوز عربية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تابعتها الاقتصاد نيوز، إن الخطة تهدف إلى زيادة الإنتاج إلى نحو مليوني برميل بنهاية الخطة بعد 3 سنوات. وقال الوزير إن ليبيا تتوقع تخصيص استثمارات بقيمة 17 مليار دولار في قطاع الطاقة بهدف زيادة الإنتاج النفطي إلى مليوني برميل يوميا، على أن يكون جزءا من هذه الاستثمارات لتطوير الحقول المنتجة للنفط وإعادة تأهيلها، وإعادة فتح الآبار المغلقة. وأضاف أنه سيتم استخدام الجزء الآخر والأكبر من الاستثمار لتطوير الحقول المكتشفة، والتي قد يصل الإنتاج منها إلى 100 ألف برميل يوميا، مثل حقل شمال جالو وغيرها. كما أشار عبد الصادق إلى إتاحة الفرصة للشركات المحلية الخاصة لتطوير الحقول الهامشية للنفط. وعن قطاع الغاز، أكد الوزير أن ليبيا وقعت اتفاقا مع شركة إيني الإيطالية لتطوير حقلين للغاز في غرب البلاد، وتوقع أن يبلغ حجم الاستثمارات لتطوير الحقلين نحو 8 مليارات دولار، على أن يصل الإنتاج اليومي إلى نحو 720 مليون قدم مكعب من الغاز، وذلك بحلول عام 2028.