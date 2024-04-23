المنتخب الأولمبي يواجه نظيره الفيتنامي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا

2024-04-23 21:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

يواجه المنتخب الأولمبي، بشكل رسمي، نظيره الفيتنامي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً المقامة حالياً في قطر.

وسيلتقي المنتخبان يوم الجمعة المقبل (26 نيسان 2024)، بتمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت بغداد على ملعب الجنوب بقطر.

وتأهل العراق بعد صدارته المجموعة الثالثة، بينما جاءت فيتنام ثاني المجموعة الرابعة بعد خسارتها اليوم الثلاثاء، من أوزبكستان التي ستلاقي السعودية الجمعة أيضاً.



