انذار لفنانة عراقية تحدثت عن "هروب حمايات السوداني في أمريكا" (وثيقة)

2024-04-23 21:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت الفنانين العراقيين، يوم الثلاثاء، بمعاقبة الفنانة عايدة الغريب، بتهمة إطلاق تصريحات تمس هيبة الدولة.

وذكر قرار للنقابة ورد لوكالة شفق نيوز، انه "تقرر معاقبة الفنانة ( عايدة غريب جبار قهرمان الجباري ) المعروفة بالاسم الفني (عايدة الغريب ) بعقوبة الإنذار لسوء سلوكها وتصرفها بتصريحات مسيئة تمس هيبة الدولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بالصوت والصورة".

وشدد القرار أنه "في حالة تكرار الإساءة ستكون العقوبة أشد".

وكانت الفنانة عايدة الغريب قد تحدثت عبر مقاطع فيديو في مواقع التواصل عن هروب بعض حماية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته الأخيرة الى الولايات المتحدة لطلب اللجوء، على حد قولها.