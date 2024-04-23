التربية تقطع الطريق على مجالس المحافظات بتعيين وإعفاء المديرين.. وثيقة

2024-04-23 21:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أبلغت وزارة التربية الاتحادية، اليوم الثلاثاء، مجالس المحافظات كافة بأن أوامر إعفاء وتكليف المديرين العامين للتربيات ليس من صلاحيات المجالس.

وجاء في وثيقة رسمية تحمل توقيع الوزير ابراهيم نامس الجبوري، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، ان "تعيين وإعفاء مديري التربيات في المحافظات هي ليست من صلاحيات المجالس، وإنما من اختصاص الوزير وموافقة رئيس الوزراء حصراً".

وأشارت الوثيقة إلى "المادة 7/تاسعاً 1أ والذي جاء فيه، إن آلية تعيين أصحاب المناصب العليا اصالة وبالوكالة ولكن مديري التربية لا ينطبق عليهم وصف المناصب العليا الذي رسمته المادة 1/سابعاً من القانون لكونهم لا يتقاضون رواتبهم من موازنة المحافظات بعد اعادة ارتباط مديريات التربية ووزارة التربية الاتحادية، وبذلك فإن ترشيح مديري تلك الدوائر يكون من اختصاص الوزارة".

واليوم الثلاثاء، صوت مجلس محافظة واسط، على اقالة مدير التربية في المحافظة عدنان حاجم الصيادي بالأغلبية المطلقة، وإحالة ملفاته الى رئاسة الوزراء ومحكمة الفساد الإداري وهيئة النزاهة.

كما قرر تكليف معاون مدير التربية بإدارة وتسيير الأعمال لحين اختيار مدير جديد.