العراق وروسيا يؤكدان أهمية اللجوء لمبدأ الحوار لحل الأزمات الدولية

2024-04-23 22:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ووكيل وزارة الداخلية للشؤون القانونية والدولية الروسي ايغور زوبف، اليوم الثلاثاء، أهمية اللجوء لمبدأ الحوار والدبلوماسية لحل الأزمات الدولية.وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي التقى، اليوم، وعلى هامش الاجتماع الثاني عشر لكبار المسؤولين عن قضايا الأمن المنعقد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، وكيل وزارة الداخلية للشؤون القانونية والدولية الروسي ايغور زوبف".وأضاف، أن "الأعرجي بحث مع زوبف، تعزيز التعاون الأمني بين البلدين واستمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات"، لافتا، إلى أن "الأعرجي استعرض تطورات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي".وتابع، أنه "تم التأكيد على أهمية اللجوء لمبدأ الحوار والدبلوماسية؛ لحل الأزمات الدولية وتجنيب العالم تداعيات الحروب الخطرة والمدمرة".