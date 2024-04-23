الجهد الخدمي يبحث نسب انجاز المشاريع في بغداد والمحافظات

2024-04-23 22:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث فريق الجهد الخدمي والهندسي، نسب انجاز المشاريع في بغداد والمحافظات.وذكر المسؤول الاعلامي للفريق عمار منعم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس فريق الجهد الخدمي جابر الحساني ترأس الاجتماع الدوري للفريق لبحث ما جاء بجدول الاعمال الذي تضمن استعراضا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بانجاز المشاريع التي يعمل على تنفيذها الجهد وفق التوقيتات الزمنية المحددة مع مراعاة الدقة والمواصفات".وأضاف: "كما تم مناقشة نسب انجاز مشاريع الفريق في بغداد والمحافظات ووجه رئيس الفريق بضرورة ديمومة عمل فرق الجهد بشكل متصاع، كذلك تم الاستماع الى تقرير عن زيارة الفريق الى محافظات ( ذي قار -البصرة - بابل - الديوانية -صلاح الدين ) وما تحقق خلالها".وتابع: أنه "خصص جانب مهم من الاجتماع لمناقشة خطة الفريق لعام 2024 في بغداد والمحافظات مع استعراض للموقف المالي للمشاريع في بغداد والمحافظات".