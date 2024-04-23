2024-04-23 22:18:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ وسام الملاأكدت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، تلقي 15 عرضاً من شركات متخصصة لتنفيذ مشروع لحرق النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية، مشيرة إلى أن من المؤمل حسم المشروع خلال العام الحالي.وقال أمين بغداد عمار موسى في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم إطلاق مشروع بيئي لحرق النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية بكمية نفايات تصل إلى 3 آلاف طن"، مبيناً أن "المشروع سينفذ لأول مرة بالعراق في منطقة النهروان".وأوضح، أن "هناك تنسيقاً عالياً بين الجهات القطاعية أمانة بغداد ووزارتي الكهرباء والبيئة وتحت مظلة الهيئة الوطنية للاستثمار من أجل إعداد متطلبات المشروع وإعلانه كفرصة استثمارية"، منوهاً بأنه "تم استقبال 15 عرضاً من الشركات المتخصصة".وأضاف، أن "العروض ستخضع الى التحليل من قبل اللجان المختصة، وستتم إحالة المشروع الى الشركات المستوفية للشروط"، مشيراً الى أن "السقف الزمني المحدد لدراسة المشروع مدته شهر ونصف الشهر، ومن ثم سيتم اتخاذ الإجراءات لمنح إجازة الاستثمار، ومن المؤمل أن يتم حسم المشروع خلال العام الحالي".وتابع، أن "المشروع سيبدأ باستثمار 3 آلاف طن من النفايات والفرصة المقبلة بعد النهروان ستكون في الكرخ بمنطقة أبو غريب بعد تخصيص الأراضي اللازمة للمشروع ".