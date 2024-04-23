وفاة الموسيقار الكوردي "جمال هدايت عبد الله" في أربيل

2024-04-23 22:18:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توفي الموسيقار الكوردي الشهير جمال هدايت عبد الله، يوم الثلاثاء، في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وذكرت وزارة الثقافة والشباب بحكومة اقليم كوردستان, في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها “تعبر عن تعازيها ومواساتها لاسرة وذوي وفناني كوردستان بوفاة الفنان الموسيقار جمال هدايت عبدالله”، مؤكدة ان “خدمات الفنان الراحل ستبقى خالدة”.

ويعد جمال هدايت عبدالله مؤسس أول فرقة موسيقية في مدينة اربيل وكانت له خدمات كبيرة من الناحية الادارية والتربوية والتعليمية في العديد من الاوساط الفنية والتربوية.

وتنشر الوكالة نبذة عن الفنان الراحل:

- ولد عام 1931 في اربيل.

- 1952، بدأ مسيرته الفنية بتعلم العزف على العود.

- 1955 تخرج من معهد الفنون الجميلة في بغداد.

- 1956 عمل مدرساً للفنون في مدرستي ابن المستوفي وأربيل

- 1957 قام بتدريس الفنون في دار المعلمين للبنين في اربيل.

- 1958-1959 أسس أول فرقة موسيقية في أربيل تسمى فرقة درسيم الموسيقية.

- 1959-1970: شارك في كافة المهرجانات الفنية في اربيل كعازف على العود.

- 1971 كان عضوا مؤسسا في فرقة أربيل للفنون ورئيس مجلس إدارتها لمدة 20 عاما.

- 1973-1991: اصبح مديرا للنشاط المدرسي في اربيل وشارك في جميع المهرجانات والاعمال الفنية لوزارة التربية.

- 1974-1975 كانت معلم النشيد في دار المعلمات في اربيل.

- 1975 كان عضواً مؤسساً في اتحاد فناني أربيل.

- 1982-1991: رئيس الهيئة الادارية لفرع أربيل لاتحاد الفنانين العراقيين.

- 1997 - رئيس الهيئة الادارية لأوركسترا كوردستان.

- 1996-2004: المشرف التربوي للنشيد والموسيقى في المدارس الابتدائية.