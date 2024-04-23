اللجنة الأولمبية تناقش مناهج الاتحادات الرياضية

2024-04-23 22:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعناقشت اللجنة المكلفة من المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، مناهج الاتحادات الرياضية.وذكر إعلام اللجنة الأولمبية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "اللجنة المكلفة من المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقدت اجتماعاً موسعاً مع ممثلي سبعة اتحادات رياضية، وذلك لمناقشة مناهج الاتحادات الوطنية، وكان الاجتماع برئاسة النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية سمير الموسوي، وعضوية عبد السلام خلف عضو المكتب التنفيذي والمستشار الفني لرئيس اللجنة الأولمبية تيرس عوديشو".وقال الموسوي ، بحسب البيان، إن "اللجنة المكلفة ناقشت ظهر اليوم الثلاثاء مناهج اتحادات (كرة السلة، البليارد، كرة الطاولة، الركبي، الكيك بوكسيغ، الكاراتيه، الجوجيستو)"، مبينا إن "عمل اللجنة مستمر ومتواصل مع الاتحادات الرياضية لغرض مناقشة ودراسة المناهج السنوية الخاصة بهم".وأضاف إن "اللجنة استمعت الى تفاصيل وافية عن المشاركات والمعسكرات والبطولات المحلية والخارجية، وأبدت عدداً من الملاحظات بعد تدقيق المناهج المقدمة، وآلية الصرف وفق الضوابط المعمول بها في الاتحادات الرياضية"، مشيرا الى إن "الاتحادات قدّمت تصوراتها التفصيلية للجنة المكلفة بمناقشة الملفات التي تخص الجانب المالي، كي تستطيع القيام بواجباتها على أفضل حال والسير صوب الإنجاز".