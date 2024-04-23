2024-04-23 22:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

واصل المنتخبُ الأولمبيّ لكُرةِ القدم تحضيراته الفنيّة، اليوم الثلاثاء، (23 نيسان 2024)، في مجمعِ الإرسال بالدوحة استعداداً لمُواجهةِ نظيره الفيتناميّ في الدور ربع النهائي لبُطولةِ آسيا المؤهلة إلى اولمبياد باريس، التي تقام يوم الجمعة المُقبل.

وحضر التدريبات مدربُ المنتخب الوطنيّ كاساس وملاكه المساعد.

وشملت التدريباتُ على استشفاءٍ للاعبين الذين شاركوا في مباراةِ أمس أمامَ المنتخبِ السعودي، وانتهت بفوز العراق 2-1.

أما اللاعبون الذين لم يشاركوا بالمباراةِ فأدّوا الوحدةَ التدريبيّة كاملةً.







