2024-04-23 22:36:07 - المصدر: منصة إيشان

أوضحت الفنانة العراقية غزلان، اليوم الثلاثاء، تداعيات ظهورها في مقطع مصور وهي تغني في إحدى الحفلات أغنية مرتبطة بصدام حسين. وقالت غزلان في حديث لمنصة “إيشان”، إن “أغنية يا گاع ترابج كافوري جاءت تلبية لطلب الجمهور”. وأضافت، أن “أغنية يا گاع ترتبج كافوري لم تغنى وحدها، وإنما غنيت معها (جنة جنة) ومنصورة يا بغداد”. […]

ظهرت المقالة “ما ذكرت صدام”.. غزلان توضح عبر “إيشان” بشأن غنائها يا كاع ترابج كافوري أولاً على Eishan.