العثور على جثة شاب في جسر ديالى وتوقيف 9 أشخاص

2024-04-23 22:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الثلاثاء، (23 نيسان 2024)، بالعثور على جثة شاب في منطقة جسر ديالى جنوب شرق بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "قوة أمنية عثرت على جثة شاب (30 عاما)، ملقاة ضمن قرية العريفية في منطقة جسر ديالى".

وأضاف "تم تطويق مكان الحادث وتدقيق المعلومات والوصول الى ذوي الضحية"، مشيرا الى ان "الجثة تعرضت الى ضرب في منطقة الرأس وذوي الشاب قدموا شكوى ضد 9 أشخاص".

وأشار المصدر الى "استحصال الموافقات القضائية واعتقال المتهمين وايداعهم التوقيف مع اجراء التحقيق معهم".