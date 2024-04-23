مجلس ميسان يستكمل التصويت على رئاسة لجانه الدائمة

2024-04-23 23:24:01 - المصدر: واع

ميسان – واعاستكمل مجلس محافظة ميسان، التصويت على رئاسة لجانه الدائمة.وذكر بيان لمجلس ميسان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مجلس محافظة ميسان عقد جلسته الاعتيادية الحادية عشر برئاسة مصطفى دعير وحضور الأعضاء كافة".وأضاف، أن "المجلس قرر في جلستة الاعتيادية تكملة التصويت على رئاسة لجانه الدائمة في المجلس فق صوت على اختيار عضو مجلس المحافظة كوثر الفحام الاعرجي رئيسا للجنة التربية والتعليم ، كما صوت المجلس على اختيار رياض عبد الواحد شلاكة رئيسا للجنة المالية والاقتصاد والتجارة".