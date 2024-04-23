2024-04-23 23:42:07 - المصدر: منصة إيشان

مع الأنباء المتداولة بشأن عودة التيار الصدري المرتقبة إلى السياسة، وفي ظل الإعلان عن “التيار الوطني الشيعي”، يغيب منذ نحو أسبوعين الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي عن الظهور. ولم تشهد جلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تواجد الغزي فيها، حيث يغيب لأول مرة عن جلسات المجلس منذ تشكيل حكومة السوداني. ويربط مراقبون، الغياب المفاجئ للغزي، […]

ظهرت المقالة بعد “راية التيار الوطني الشيعي”.. غياب مفاجئ لحميد الغزي عن أمانة مجلس الوزراء أولاً على Eishan.