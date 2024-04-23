في محافظتين.. العثور على جثة رجل واعتقال شخصين يتاجران بالأعضاء البشرية

2024-04-23 23:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الثلاثاء، بالعثور على جثة رجل جنوب شرقي العاصمة، فيما ألقت القوات الأمنية في بابل القبض على شخصين يتاجران بالأعضاء البشرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية عثرت على جثة رجل في قرية العريفية بمنطقة جسر ديالى في العاصمة بغداد، وتم تطويق مكان الحادث وتدقيق المعلومات والوصول إلى ذويه".

وأوضح أن "الجثة تعرضت لضرب في الرأس، وذويه قدموا شكوى ضد تسعة أشخاص"، مشيراً إلى أنه "تم استحصال الموافقات القضائية واعتقالهم وإيداعهم التوقيف".

من جانب آخر، أبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، بأن "معلومات استخبارية دقيقة أفادت بوجود عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية في بابل وتم استحصال الموافقات القضائية للقبض عليهم".

وأضاف "تم تشكيل فريق عمل مشترك ونصب كمين محكم واعتقال متهمين اثنين وأثناء التحقيق معهما تبين أنهما تواصلا مع أشخاص يتاجرون بالأعضاء البشرية ويرومون شراء كلى بسعر 16 مليون دينار، مستغلين ضعف الوضع المادي لصاحب الكلية".

وتابع المصدر أن "المتهمين اعترفا بجريمتهما وتم نقلهم إلى أحد المراكز الأمنية لاتخاذ الإجراءات الأصولية بحقهما".