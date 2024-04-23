كتائب حزب الله تنفي إعادة تفعيل عملياتها ضد القوات الامريكية في العراق

2024-04-23 23:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ترجمة

نفت كتائب حزب الله في العراق، اليوم الثلاثاء (23 نيسان 2024)، إعادة تفعيل عملياتها العسكرية ضد القوات الامريكية بعد توقف دام ثلاثة اشهر، واصفة الانباء التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الامر بـ "المفبركة".

وقالت صحيفة انديان اكسبرس بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان "كتائب حزب الله في العراق اعلنت وبشكل رسمي للصحيفة، نفيها الكامل للانباء التي تحدثت عن إعادة تفعيل عملياته العسكرية ضد القواعد والقوات الامريكية المتمركزة في العراق"، مؤكدة "إلتزامها بالموقف الحكومي".

وأشارت الصحيفة، الى ان "كتائب حزب الله اعلنت عن موقفها بعد تبادل بعض قنوات تطبيق تيلغرام، انباء عن إعادة تفعيلها للعمليات العسكرية ضد القوات الامريكية عقب استهداف قاعدة كالسو في محافظة بابل بضربة جوية تتهم إسرائيل بالوقوف خلفها".

ونفت كتائب حزب الله أيضا مسؤوليتها عن الضربة التي استهدفت القواعد الامريكية في العراق وسوريا الاحد الماضي، بحسب الصحيفة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) دعت مساء الثلاثاء، الحكومة العراقية لاتخاذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن القوات الأمريكية في البلاد" متهمة فصائل مسلحة متحالفة مع إيران بشن أمس هجومين فاشلين على قواتنا بالعراق وسوريا لأول مرة منذ 4 فبراير شباط".