عامل باكستاني يطعن زوجته وينتحر داخل منزل ضابط في الكرادة

2024-04-23 23:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الثلاثاء، (23 نيسان 2024)، بان عاملا باكستانيا طعن زوجته وانتحر داخل منزل ضابط في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "عاملا باكستانيا زار زوجته العاملة داخل دار ضابط برتبة عقيد في الداخلية وحصلت مشادة كلامية بين الزوجين تطورت الى سحب الزوج سكين وطعن زوجته بها".

وأضاف المصدر، ان "الباكستاني وبعد المشادة قام بطعن نفسه (انتحر) وفارق الحياة ضمن منطقة الكرادة".