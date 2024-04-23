تطورات المواجهة المسلحة في أربيل.. "تاجر المخدرات" القتيل قريب لقيادي بارز في الاتحاد الوطني

2024-04-23 23:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت مصادر مطلعة في إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، بأن "تاجر المخدرات" الذي قتل بمواجه مسلحة مع قوات "الاسايش" هو قريب لأحد القياديين في الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "القتيل يدعى (خسرو أمير گردچالي)، هو شقيق زوجة عضو رئاسة الاتحاد الوطني الكوردستاني هريم كمال آغا".

وكانت مديرية آسايش أربيل عاصمة إقليم كوردستان، قد أعلنت مساء اليوم الثلاثاء، عن مقتل تاجر مخدرات وإصابة أحد عناصرها في مواجهات مسلحة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في الساعة 6:15 مساء اليوم لاحقت مفرزة من المديرية اثنين من تجار المخدرات تنفيذاً لأمر القبض الصادر بحقهما من قاضي التحقيق، إلا أنهما أطلقا النار على القوات الأمنية في منطقة (عينكاوة)، ما تسبب بإصابة أحد عناصر الآسايش بجروح خطيرة".

وتابعت أنه "أثناء رد القوة الأمنية تم قتل أحد المطلوبين وتمكنت القوة من القبض على الآخر والتحقيق ما زال جارياً معه"، مشيراً إلى أنه "تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، والجثة إلى دائرة الطب العدلي".