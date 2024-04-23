مقتل تاجر مخدرات وإصابة منتسب في آسايش أربيل بمواجهة مسلحة

2024-04-23 23:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية آسايش أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء مقتل تاجر مخدرات وإصابة أحد عناصرها في مواجهات مسلحة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في الساعة 6:15 مساء اليوم لاحقت مفرزة من المديرية اثنين من تجار المخدرات تنفيذاً لأمر القبض الصادر بحقهما من قاضي التحقيق، إلا أنهما أطلاقا النار على القوات الأمنية في منطقة (عينكاوة)، ما تسبب بإصابة أحد عناصر الآسايش بجروح خطيرة".

وتابعت أنه "أثناء رد القوة الأمنية تم قتل أحد المطلوبين وتمكنت القوة من القبض على الآخر والتحقيق ما زال جارياً معه"، مشيراً إلى أنه "تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، والجثة إلى دائرة الطب العدلي".