2024-04-24 00:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت تظاهرة في ناحية ابي صيدا شمال شرقي ديالى، مساء اليوم الثلاثاء، احتجاجا على تحويل عدد من القرى الى ناحية جديدة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، إن"العشرات من أهالي ناحية أبي صيدا انطلقوا بتظاهرة وسط الناحية احتجاجا على مساعي سياسية لتحويل عدد من قرى الناحية الى ناحية تحمل اسم زاغنية تتبع اداريا لمدينة بعقوبة".

وأضاف أن"احتجاج الأهالي جاء لرفض تراجع ناحية ابي صيدا اداريا وخدميا وقد تعود الى قرية بسبب استقطاع قرى منها".

وأشار الى أن "المتظاهرين يطالبون بالتراجع عن قرار شطر أي قرية من الناحية"، لافتا الى أن"التظاهرة انطلقت وسط اجراءات أمنية مشددة".

يشار الى ان النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي طالب باستحداث ناحية زاغنية التابعة لقضاء بعقوبة / محافظة دیالی تضمن قرى (زاغنية الكبيرة ، زاغنية الصغيرة، المخيسة ، أبو كرمة الكبة ، بودجة ، شيخي ، حد الاخضر وعبد الحميد) ، وذلك لكثافتها السكانية".

وبدورها وافقت وزارة التخطيط على طلبه باستحداث الناحية.