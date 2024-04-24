تصريح من التربية بشأن أسئلة الثالث المتوسط والسادس الإعدادي

2024-04-24 00:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، (24 نيسان 2024)، عن إعداد الأسئلة الامتحانية النهائية للمراحل المنتهية للدور الأول للعام الدراسي 2023 – 2024.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد، للصحيفة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "الوزارة استعدت مبكراً للامتحانات الوزارية وأعدت الأسئلة الامتحانية الخاصة بالمراحل المنتهية، السادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الإعدادي بفروعه كافة".

وبين، ان "الأسئلة ستكون موضوعية ومن المنهاج المقرر"، مشيرا الى، ان "️أسئلة كل مادة اعدت من قبل اكفأ المختصين في الوزارة".

وأكد السيد "اتباع السرية التامة بتنظيم الأسئلة لكونها تتعلق بمستقبل الطلبة والحفاظ على مجهودهم العلمي".

ونوه الى "التنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة الصفحات الوهمية التي تروج لأسئلة مزيفة وتسعى لتشتيت ذهن الطالب واستغلاله مادياً".