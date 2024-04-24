آرسنال يكتسح تشيلسي بخماسية نظيفة ويعتلي صدارة البريمرليج

2024-04-24 00:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعاكتسح آرسنال جاره تشيلسي في الديربي (5-0) بملعب الإمارات، اليوم الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 29 بالدوري الإنجليزي الممتاز.سجل أهداف المدفعجية لياندرو تروسارد (ق 4)، كاي هافيرتز ثنائية (ق 57 و65) وبن وايت ثنائية (ق 52 و70).وأحكم آرسنال قبضته على الصدارة بهذا الانتصار، عبر وصوله للنقطة 77، فيما تجمد تشيلسي عند 47 نقطة في المركز التاسع.