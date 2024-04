دعما للمنتج الوطني.. زراعة ذي قار توصي بزيادة إنتاجية مشروع بيض مائدة الخيرات

2024-04-24 08:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أوصت مديرية زراعة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بزيادة الطاقة الإنتاجية لمشروع بيض مائدة الخيرات إلى الضعف، فيما أكدت دعمها لمواجهة المعرقلات التي تواجه المنتجات الوطنية. وقال رئيس قسم الثروة الحيوانية الدكتور ميثم عباس عزيز، في بيان تلقته “شبكة اخبار العراق”، إن “مديرية زراعة ذي قار، وضمن جولاتها...

