الدوسري يعادل انجازات رونالدو

2024-04-24 08:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعواصل سالم الدوسري، نجم الهلال، تألقه المميز خلال الموسم الحالي في دوري أبطال آسيا، حيث سجل هدفاً جديداً في شباك العين، في إياب نصف نهائي البطولة.وقد سبق للدوسري أن سجل هدفاً في مباراة الذهاب أمام العين، التي خسرها فريقه بنتيجة 2-4.وبهذا الهدف، وصل الدوسري إلى هدفه السادس في دوري أبطال آسيا لهذا الموسم، معادلاً إنجازات الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر، وقدم الدوسري أيضاً تمريرة حاسمة في البطولة، ليتساوى برونالدو في المساهمات الآسيوية بـ 7 لكل منهما.يذكر أن الدوسري سجل 21 هدفاً وقدّم 6 تمريرات حاسمة في 39 مباراة بمختلف البطولات.