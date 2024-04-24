2024-04-24 08:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات الرصافة، اليوم الاربعاء (24 نيسان 2024)، حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق خمسة مدانين عن جريمة خطف وتعذيب اشخاص يحملون الجنسية الباكستانية في بغداد.

وقال اعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"،إن "المدانين الخمسة، أربعة منهم يحملون الجنسية الباكستانية فيما كان المدان الخامس عراقي الجنسية، اعترفوا بقيامهم بتصوير المخطوفين اثناء تعذيبهم وارسال مقاطع الفيديو الى أهلهم في باكستان لغرض مساومتهم على دفع فدية مقابل اطلاق سراحهم".

وأضاف البيان، أن "الحكم بحقهم يأتي وفقا لأحكام المادة 6/ رابعاً وسابعاً من قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".



