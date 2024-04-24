2024-04-24 09:14:58 - المصدر: سامسونج

يتيح المعرض للزوّار تجربة فنيّة غامرة تجسّد فلسفة التصميم لدى سامسونج

بغداد، العراق، 23 أبريل 2024: تقدّم شركة سامسونج للإلكترونيات معرضها الخاص بالتصميم الذي يحمل شعار "التوازن المستحدث" Newfound Equilibrium خلال حدث Fuorisalone 2024 المصاحب لأسبوع ميلانو للتصميم 2024، والذي تُعقد فعالياته في الفترة من 16 إلى 21 أبريل. وسيتم استضافة المعرض في Le Cavallerizze، بمتحف ليوناردو دا فينشي الوطني للعلوم والتكنولوجيا في ميلانو، إيطاليا.

ويكشف مركز التصميم المؤسسي التابع لشركة سامسونج خلال الحدث عن المعرض الذي يسلط الضوء على فلسفة سامسونج للتصميم التي تتمحور حول المتعامل "هوية سامسونج للتصميم 5.0: الأساسي والمبتكر والمتناغم" "Samsung Design Identity 5.0: Essential∙Innovative∙Harmonious".

وأكد تي إم روه، رئيس مركز التصميم المؤسسي في شركة سامسونج للإلكترونيات، أن التصميم يجب أن يدمج التجربة الإنسانية بشكل كامل، مشيراً إلى أن مبادئ التصميم في سامسونج تحقق ذلك تمامًا. وقال: "من خلال فلسفتنا في التصميم التي تقوم على مركزيّة العميل، فإن هدفنا هو صياغة مستقبل يتوافق بسلاسة مع حياة عملائنا من خلال الابتكار الهادف".

خمس مساحات استثنائية تجسّد مفهوم التصميم الأساسي والمبتكر والمتناغم

وفي أسبوع ميلانو للتصميم 2024، سيقدم معرض "التوازن المستحدث" من سامسونج نظرة مستقبلية لغد أكثر إشراقًا، مع التركيز على التوازن بين الإنسان والتكنولوجيا. وسيعرض الحدث تجارب فنية متعددة تحرّك الحواس، مع التركيز بشكل خاص على البصر والصوت والشمّ.

وسيتاح للزوّار التنقّل عبر خمس مساحات تجسد روح التصميم الأساسي والمبتكر والمتناغم من سامسونج، حيث تمزج الضوء والصوت والتفاعلات الرقمية بدقة. وتعمل هذه المساحات، التي تحمل عنوان "الجوهر" و"الابتكار" و"الانسجام" و"الحلم اللامتناهي" و"الفجر الجديد"، على جذب الزوار من خلال شاشات العرض الديناميكية وأجهزة الاستشعار وتأثيرات الإضاءة. وبينما يتفاعل الزوار مع الشاشات داخل كل مساحة، تتحول العناصر الشفافة إلى أشكال وأنسجة متميزة، في حين تبدو الأشكال البعيدة تقترب، مما يتيح لهم الانغماس في حلم المستقبل اللامتناهي الذي يقترب أكثر.

ومن خلال التعاون مع خبراء الحرف اليدوية في شركة السيراميك الرائدة "ميوتينا" MUTINA، وشركة ALPI المتخصصة في تصنيع القشرة الخشبية؛ فقد تم إعادة تصميم ثلاجة Bespoke وخزانة الملابس AirDresser، مع التركيز على التكامل المتناغم بين الإنسان والتكنولوجيا.

ويمكن زيارة معرض "التوازن المستحدث" لشركة سامسونج مجانًا في Via Olona, 6 bis في ميلانو، خلال الأوقات التالية:

من 10 صباحًا إلى 7 مساءً. (16-18 أبريل) من 10 صباحًا إلى 8 مساءً. (19-20 أبريل) من 10 صباحًا إلى 6 مساءً. (21 أبريل)

وللمزيد من الأخبار والصور ومقاطع الفيديو، يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج الشرق الأوسط و Samsung Design خلال أسبوع ميلانو للتصميم 2024.